Ця історія з нами надовго: Ребрик висловилася про коронавірус і дала лайфхак для локдауна

Лілія Ребрик нещодавно перенесла коронавірус і вже в понеділок, 22 березня, вперше після хвороби вийшла на роботу і провела ранковий ефір. Ведуча якось зізналася, що хвороба стала для неї одним із найважчих випробувань у житті. Тепер же вона поділилася лайфхаком, як весело і з користю провести час вдома.

Лілія позує в домашній обстановці, на руках у неї улюблениця всієї родини – собачка Діксі. У просторій і світлій їдальні можна розглянути стіл і сервант з підсвічуванням.

"Ще одна коронавірусна весна, ще один строгий карантин, знову доведеться сидіти вдома в чотирьох стінах! Рік тому, коли все починалося, ми були впевнені, що навесні 2021-го всі вже точно пройде, але ось прийшла "ця весна", а вже зрозуміло, що вся ця історія з нами надовго. Але не дозволяйте собі депресувати, тримайтеся щосили!" - порадила життєрадісна Лілія.

Лілія розповіла про не нудному карантині (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча поділилася своїм досвідом, чим можна зайняти себе вдома, адже в Києві і ряді інших міст і областей оголосили локдаун, а це значить, що левову частку часу українці в найближчі тижні проведуть в домашній обстановці.

"Ось я, наприклад, коли довго сиджу вдома, то починаю втілювати якісь ідеї для домашнього затишку. Всім відома порада психологів: хочеш прийти в себе - зміни що вдома! От я цим давно вже користуюся - і, знаєте, допомагає! Обожнюю щось міняти, щось додавати в інтер'єрі, то просто переставляти. Давати, так би мовити, нове дихання своєму домі", - поділилася особистим лайфхаком ведуча.