Эта история с нами надолго: Ребрик высказалась о коронавирусе и дала лайфхак для локдауна

Лилия позирует в домашней обстановке, на руках у нее любимица всей семьи – собачка Дикси. В просторной и светлой столовой можно рассмотреть стол и сервант с подсветкой.

"Еще одна коронавирусная весна, еще один строгий карантин, снова придется сидеть дома в четырех стенах! Год назад, когда все начиналось, мы были уверены, что весной 2021-го все уже точно пройдет, но вот пришла "эта весна", а уже понятно, что вся эта история с нами надолго. Но не позволяйте себе депрессировать, держитесь изо всех сил!" - посоветовала жизнерадостная Лилия.

Лилия рассказала о не скучном карантине (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась своим опытом, чем можно занять себя дома, ведь в Киеве и ряде других городов и областей объявили локдаун, а это значит, что львиную долю времени украинцы в ближайшие недели проведут в домашней обстановке.

"Вот я, например, когда долго сижу дома, то начинаю воплощать какие-то идеи для домашнего уюта. Всем известна совет психологов: хочешь прийти в себя - измени что-то дома! Вот я этим давно уже пользуюсь - и, знаете, помогает! Обожаю что-то менять, что-то добавлять в интерьере, то просто переставлять. Давать, так сказать, новое дыхание своем доме", - поделилась личным лайфхаком ведущая.