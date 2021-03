Избавит от чувства голода: диетолог рассказала о скрытой пользе популярного продукта

Это продукт калорийный: целое авокадо содержит 250–300 ккал, а 30 г — 50 ккал. За счет содержания жиров, но как Вы уже знаете жиры - это не плохо. Они долго были демонизированы, и сейчас появляется все больше данных о их пользе и важности в Вашем рационе.

Такого же мнения и American Diabetes Association, которая рекомендует применять жиры для пациентов с сахарным диабетом. Они поощряют включение авокадо в диету пациентов с нарушениями углеводного обмена.

Употребление этого продукта снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и последующих осложнений.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жиры, которые содержатся в авокадо, относятся к мононенасыщенным жирным кислотам и способствуют повышению уровня хорошего и снижению уровня плохого холестерина в крови.

По данным исследования Journal of the American College of Nutrition, жиры, содержащиеся в авокадо помогают контролировать уровень глюкозы и инсулина в крови.

За счет чего еще получим бенефиты для здоровья? Клетчатка. Среднее авокадо содержит 10 г клетчатки.

Если верить Academy of Nutrition of Dietetics - мужчинам необходимо 30–38 г клетчатки в день, а женщинам — 21–25 г. Мы помним, что клетчатка является составляющей здоровой диеты, улучшая пищеварение и микрофлору кишечника. Особенно полезно для лиц с метаболическими изменениями, поскольку помогают нормализовать уровень глюкозы в крови.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Согласно результатам исследования Journal of the American Board of Family Medicine, клетчатка помогает снизить уровень глюкозы в крови натощак и уровень гликированного гемоглобина у пациентов с сахарным диабетом.

Благодаря клетчатке, употребление авокадо способствует быстрому насыщению, что позволяет держать массу тела под контролем и избавиться от чувства голода. Исследование, результаты которого представлены в издании Nutrition Journal, показало, что употребление половины авокадо во время обеда продлевает ощущение сытости до 5 ч.

Богат жирорастворимыми витаминами А и Е , С, В1, В2, В6 и К и микроэлементами - калием, магнием, железом, фосфором и цинком! Вкусно , жирно, сытно и безумно полезно!