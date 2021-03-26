Помогают контролировать вес: диетолог раскрыла правду о специях и пряностях

Пикантно красные, ярко желтые и зеленые... Зернами, горошком, молотые, стружкой и зубчиком. А, может, и соли не надо, чтобы добавить вкуса блюду? Специи способны не только придать обеду или ужинк новые нотки, но и хорошо повлиять на самочувствие и даже помочь скорректировать вес.

Диетолог Наталья Самойленко на странице в Instagram рассказала о пользе специй на нашем столе.

При добавлении к мясу перед приготовлением, препятствуют образованию производных окисления жира, вредных для наших клеток, а наличие ароматических трав в заправке салата удваивает его антиоксидантную силу.

Следует отметить, что в отличие от витаминов, полифенолы, присутствующие в травах и специях, устойчивые к высыханию и термической обработке. Кроме того, употребление пряностей и специй являются эффективным способом уменьшения количества потребляемой соли.

Некоторые специи, которые используются регулярно, участвуют в контроле веса с помощью тройного механизма: увеличение затрат энергии, усиление термогенеза, активация метаболизма.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Кардамон

Эта специя способна облегчить дискомфорт в желудке, тошноту. Способствует свежести дыхания, повышению антиоксидантого статуса практически на 90%. Богат на такие минералы, как магний и цинк.



2. Корица

Содержит соединение, которое называется цинамальдегид, которое отвечает за лечебные свойства. Обладает мощной антиоксидантной активностью, помогает бороться с воспалением, способствует снижению уровня холестерина и триглицеридов в крови.

Главная заслуга отводится на регуляцию уровня сахара. Так, корица может снижать концентрацию глюкозы в крови путем замедления расщепления углеводов в пищеварительном тракте и улучшая чувствительность клеток к инсулину. Эффективная доза составляет 0,5-2 ч.л. в сутки.



3. Тмин

Известен как ключевой ингредиент многих индийских блюд, богатый естественный содержание железа. Одно исследование среди 88 женщин с лишним весом показало, что те, кто ел чуть меньше 1 ч.л. тмина на сутки, находясь на низкокалорийной диете, теряли больше жировой ткани, чем те, кто не добавлял тмин.



4. Кайенский перец

Используется для приготовления острых блюд. Исследования показывают, что действующее вещество, капсаицин, уменьшает аппетит и чувство голода из-за уменьшения выработки гормона голода грелина.

Иллюстративное фото (фото: instagram.com/samoylenko_diet)