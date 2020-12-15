Он изменил мою жизнь: Надя Дорофеева сделала откровенное признание под конец года

Надя Дорофеева недавно начала сольную карьеру. Звезда представила новую работу под названием gorit. Трек буквально моментально взлетел в топы самых продвинутых чартов мира, так Надя на седьмом небе от счастья. Но это не означает, что перемены дались ей легко.

Дорофеева поделилась фото, в котором она сидит в знаменитом красном кресле - кресле наставника "Голоса страны", и призналась в самом сокровенном. Оказывается, все перемены были не зря - ведь певица перезагрузилась и теперь готова делиться совершенно новой энергией со своими многочисленными поклонниками. А особенно - с начинающими певцами и певицами.

"Перезагрузка - слово моего года. Он изменил мою жизнь и зарядил меня невероятной энергией, которой я делюсь со своими слушателями и зрителями, а теперь буду рада поделиться с командой DOROFEEVA в 11 сезоне "Голоса страны", - написала Дорофеева в своем микроблоге.

Она добавила, что ждет в своей команде голоса современности, а также трендовых digital-персонажей и талантливых артистов.

"Мои люди, я жду вас в одном из красных кресел!", - заявила Надежда.

Также певица не забыла порадоваться своим талантливым коллегам, написав, что она безумно счастлива разделить миссию поиска новых суперзвезд с крутыми наставниками: с Монатиком, Тиной Кароль и Олегом Винником.

Надя Дорофеева в ожидании талантов (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

"Любим и обнимаем", "Болеем за твою команду", "Дорофеева, ты всегда горишь", "Самая лучшая ведущая в истории проекта", - не сдерживали своего восторга поклонники Дорофеевой.

Напомним, недавно Дорофеева взорвала своих поклонников TikTok-видео: певица танцует в соблазнительном наряде - и вдруг ее ногти загораются. Фанаты были просто в восторге от такого поворота событий. Не повторять в домашних условиях!