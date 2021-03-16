Так изменилась! Повзрослевшая дочь Кошевого впечатлила сеть внешним видом
Евгений Кошевой – счастливый отец двух дочерей. Старшая, 13-летняя Варвара решила заниматься шоу-бизнесом, девочка уже успела принят участие в проекте "Голос. Дети". Как все творческие личности, Варя очень чувствительная к критике и колкостям в свой адрес – часто расстраивается из-за хейта в сети, но ее папа всегда готов прийти на выручку. Так, звездная семья в составе папы-кварталовца, мамы Ксении и двух дочерей – Варвары и Серафимы устроила фотосет.
Результаты семейной фотосессии можно оценить на странице жена артиста Ксении в Instagram.
"Семья", — лаконично подписала фотосет она. Евгений оказался в "женском царстве", что сразу же отметили подписчики супруги кварталовца. Также они заметили, как повзрослела Варя. Девочка позировала в лимонном платье с коротким рукавом, ее волосы уложены в красивые блестящие локоны.
Жена Кошевого показала его фото в "женском царстве" (фото: instagram.com/yalta_k)
Некоторые пользователи сети отметили сходство Вари и ее знаменитого папы, а также назвали девочку "папиной дочкой".
- Как красивая и хорошая семя
- Евгений, Вам повезло, какие красивые леди окружают Вас
- Папина копия
- Прекрасная семья
- Варя так изменилась. Красавица!
- Все красотули! Действительно, женское царство
- Классные
- Красивые и счастливые
- Красивые, спокойные лица
- Замечательная семья
- Варвара мамина, а Серафима папина копия
Напомним, что ранее актриса Елена Кравец прокомментировала свой уход из "Квартал 95".