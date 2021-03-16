ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Так изменилась! Повзрослевшая дочь Кошевого впечатлила сеть внешним видом

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 09:58
Так изменилась! Повзрослевшая дочь Кошевого впечатлила сеть внешним видом Евгений Кошевой со старшей дочерью Варварой (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)
Автор: Lite

Евгений Кошевой – счастливый отец двух дочерей. Старшая, 13-летняя Варвара решила заниматься шоу-бизнесом, девочка уже успела принят участие в проекте "Голос. Дети". Как все творческие личности, Варя очень чувствительная к критике и колкостям в свой адрес – часто расстраивается из-за хейта в сети, но ее папа всегда готов прийти на выручку. Так, звездная семья в составе папы-кварталовца, мамы Ксении и двух дочерей – Варвары и Серафимы устроила фотосет.

Результаты семейной фотосессии можно оценить на странице жена артиста Ксении в Instagram.

"Семья", — лаконично подписала фотосет она. Евгений оказался в "женском царстве", что сразу же отметили подписчики супруги кварталовца. Также они заметили, как повзрослела Варя. Девочка позировала в лимонном платье с коротким рукавом, ее волосы уложены в красивые блестящие локоны.

Так изменилась! Повзрослевшая дочь Кошевого впечатлила сеть внешним видом

Так изменилась! Повзрослевшая дочь Кошевого впечатлила сеть внешним видом

Так изменилась! Повзрослевшая дочь Кошевого впечатлила сеть внешним видом

Жена Кошевого показала его фото в "женском царстве" (фото: instagram.com/yalta_k)

Некоторые пользователи сети отметили сходство Вари и ее знаменитого папы, а также назвали девочку "папиной дочкой".

  • Как красивая и хорошая семя
  • Евгений, Вам повезло, какие красивые леди окружают Вас
  • Папина копия
  • Прекрасная семья
  • Варя так изменилась. Красавица!
  • Все красотули! Действительно, женское царство
  • Классные
  • Красивые и счастливые
  • Красивые, спокойные лица
  • Замечательная семья
  • Варвара мамина, а Серафима папина копия

Напомним, что ранее актриса Елена Кравец прокомментировала свой уход из "Квартал 95".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Квартал 95
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комаровский рассказал, когда прививаться от COVID-19 переболевшим и еще не болевшим
Комаровский рассказал, когда прививаться от COVID-19 переболевшим и еще не болевшим