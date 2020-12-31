ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Изменить свою реальность: Светлана Тарабарова в стильном свитере дала ценный совет семейным парам

Новина українською → Четверг 31 декабря 2020 17:01
Изменить свою реальность: Светлана Тарабарова в стильном свитере дала ценный совет семейным парам Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Светлана Тарабарова - активная мама и жена, у нее всегда найдется совет, как поднять настроение всей семье. Например, если она появится в стильном наряде, то, по меньшей мере, мужская половина дома будет довольна.

Например, стильный лук в костюме-оверсайз так понравился фолловерам на ее страничке в микроблоге, что им даже вдохновляются для новогодней вечеринки.

Но конечно, еще более все довольны, если Тарабарова... вкусно всех накормит. Так что, мамы, запоминайте отличный рецепт хорошего настроения у всех родственников: круассаны!

Изменить свою реальность: Светлана Тарабарова в стильном свитере дала ценный совет семейным парам

"Перевірено. Самостійно ти можеш змінити свою реальність. Ви скажете - що? Круасани? Так! Прості заморожені круасани +30 хвилин у духовій шафі - і вдома настрій у всіх покращився одразу... Всім дива новорічного! Щастя в простих речах", - написала Светлана.

Изменить свою реальность: Светлана Тарабарова в стильном свитере дала ценный совет семейным парамСветлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova/)

Напомним, Светлана Тарабарова недавно восхитила фанатов трогательными снимками с мужем и сыном.

На снимках, которые запостила певица, счастливые папа и мама по очереди кормят с ложечки своего сынишку. И Светлана, и Алексей, и малыш выглядят счастливыми. Скоро подрастет дочь Мария и присоединится к веселью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец Светлана Тарабарова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Новый год на карантине: что и как работает
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новый год на карантине: что и как работает