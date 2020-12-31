Изменить свою реальность: Светлана Тарабарова в стильном свитере дала ценный совет семейным парам

Светлана Тарабарова - активная мама и жена, у нее всегда найдется совет, как поднять настроение всей семье. Например, если она появится в стильном наряде, то, по меньшей мере, мужская половина дома будет довольна.

Например, стильный лук в костюме-оверсайз так понравился фолловерам на ее страничке в микроблоге, что им даже вдохновляются для новогодней вечеринки.

Но конечно, еще более все довольны, если Тарабарова... вкусно всех накормит. Так что, мамы, запоминайте отличный рецепт хорошего настроения у всех родственников: круассаны!

"Перевірено. Самостійно ти можеш змінити свою реальність. Ви скажете - що? Круасани? Так! Прості заморожені круасани +30 хвилин у духовій шафі - і вдома настрій у всіх покращився одразу... Всім дива новорічного! Щастя в простих речах", - написала Светлана.

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova/)

Напомним, Светлана Тарабарова недавно восхитила фанатов трогательными снимками с мужем и сыном.

На снимках, которые запостила певица, счастливые папа и мама по очереди кормят с ложечки своего сынишку. И Светлана, и Алексей, и малыш выглядят счастливыми. Скоро подрастет дочь Мария и присоединится к веселью.