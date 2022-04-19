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В Израиле отменили все концерты комика-украинофоба Нурлана Сабурова

Нурлан Сабуров (кадр из выступления комика)
Автор: Дмитрий Войналович

Скандальный комик Нурлан Сабуров не выступит в Израиле после своих шуточек об украинцах, которых убивают российские солдаты.

Об этом стало известно из сообщения компании Bezalel Events, которая организовывала тур артиста.

"Никто из сотрудников нашей компании не поддерживает и никогда не поддерживал несправедливую войну, развязанную президентом Путиным против Украины. У нас есть родственники и близкие друзья, которые пострадали от этой ужасной войны, за которых мы очень переживаем", - говорится в заявлении организаторов.

По словам представителей компании, после скандала в США, многие выступили против гастролей Нурлана в Израиле.

И хотя на концерты все же купили билеты около 2000 русскоязычных израильтян, в Bezalel Events заявили, что не могут "бездейственно наблюдать, как зреет конфликт внутри израильского русскоязычного сообщества, вызванный приездом комика".

"Мы не можем допустить насилие и чтобы кто-то пострадал на мероприятии, характер которого подразумевался как исключительно развлекательный", - говорится в сообщении.

"Несмотря на значительные финансовые потери для нас, было принято решение отменить концерты Нурлана Сабурова в Израиле. Деньги за все купленные билеты будут возвращены на кредитные карты, с которых производилась оплата", - добавили организаторы.

Их решение получило одобрительные отклики от цивилизованного общества.

Напомним, что на одном из последних выступлений Нурлана в США, к нему подбежала женщина в белом окровавленном платье.

Она сказала комику, чтобы тот не молчал и осудил геноцид украинцев со стороны РФ, а также донес своим соотечественникам информацию про зверства "орков" в Буче и других городах Украины.

На что Сабуров, которого многие считали "хорошим русским", ответил ей, указав на кровь: "это что - месячные?".

Ранее мы писали, что украинская блогерша распространяет фейки про ВСУ и решила сбежать в РФ.

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