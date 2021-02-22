UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Известный продюсер оценил украинский язык звезд: плохой и катастрофический

Автор: Lite

Украинский телеродюсер Алексей Гончаренко уверен, что языковый закон положительно повлияет на кино- и телеиндустрию, а также похвалил звезд, которые учаться и пытаются говорить в кадре на родном языке.

В интервью для YouTube-канала PRO:WIDER Гончаренко отметил, что по инсайдерской информации даже герои ток-шоу и реалити с 2022 года заговорят на украинским – владение государственным языком будет одним из главных требоваинй к ним.

В языковом законе он видит положительные стороны, которые помогают украинской кино- и телеиндустрии развиваться.

"То, что благодаря этому могут играть только украинские актеры, работать режиссеры и сценаристы – это хорошо. Тяжело – это переходной период. Но мы это переболеем и переживем", – убежден Гончаренко.

Также он рассказал, чо думает о звездных экспертах развлекательных украинских шоу, которые также должны говорить на украинском в кадре.

"У некоторых очень плохой украинский язык и катастрофический. Но попытка говорить по-другому не получиться", - заверил продюсер.

Украинский продюсер оценил степень знания украинскими звездами государственного языка

"Каждый за свой уровень языка несет отвественность лично. Например, Оля Полякова, у нее есть свой образ и она не профессор филологии. К ее образу суржик и русизмы – они не криминальны. Это болезнь роста, это надо пережить. Но то, что Оля или Наталья Могилевская пытаются говорить на украинском языке (да, через пень-колоду), то это прекрасно", – считает Гончаренко.

Напомним, что ранее Оля Полякова пожаловалась, что в ее квартире в центре Киева обвалился потолок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Оля ПоляковаНаталья Могилевская
Читайте также
Известный продюсер раскрыл правду о Поляковой и Лободе: добиваются своего
Не обязана всем нравиться: Полякова устроила пранк и раскрыла неприглядную правду о себе
Прогноз погоды