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Известный украинский певец оценил шансы Go_A на Евровидении 2021: это довольно модно

Новина українською → Львов, Четверг 04 марта 2021 17:21
Известный украинский певец оценил шансы Go_A на Евровидении 2021: это довольно модно Группа Go_A выступит в Роттердаме на Евровидении 2021 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Lite

Популярный украинский певец Виктор Винник оценил шансы группы Go_A на победу в конкурсе Евровидение 2021, который в мае состоится в Роттердаме.

Своими ожиданиями Винник поделился в интервью РБК-Украина.

"Я знаю команду Go_A и видел их новое видео "Шум", и оно мне понравилось, потому что там есть элементы небанального фолка вместе с современными мотивами. Это довольно модно. Относительно шансов их на этом конкурсе "домохозяек", как его справедливо называют, то не знаю. Люди почему-то убеждены, что есть понятие "формат Евровидения", но если вспомнить прошлые годы, то и группа Lordi выигрывал, который работает в стиле хард-рока. Поэтому, мне кажется, Евровидение - это такая себе "песочница", - сказал он.

При этом, лидер МЕРІ не скрывает того, что его уже много лет не интересует Евровидение, поэтому он не следит за ним.

"Конкурс имеет к нам отношение, однозначно, ибо он для стран третьего мира. Подчеркиваю, в Европе и развитых странах этот конкурс не имеет большого значения. Никто за ним не следит - ни Франция, ни Великобритания, ни Германия. И я бы хотел, чтобы мы так мыслили", - говорит Винник.

"Желаю успеха нашим конкурсантам. Возможно, это имеет какое-то отношение к престижу Украины, но по опыту у меня большие сомнения", - добавляет артист.

Известный украинский певец оценил шансы Go_A на Евровидении 2021: это довольно модно

Виктор Винник (фото: пресс-служба артиста)

Ранее Go_A объяснили выбор украиноязычной песни на Евровидение.

Также мы писали о том, что букмекеры назвали победителя международного песенного конкурса.

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