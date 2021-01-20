Изысканная красота: Катя Осадчая шокировала поклонников ярким новым селфи

Украинская ведущая Катя Осадчая недавно отлично отдохнула в Дубае, она с радостью делилась снимками из ОАЭ с фолловерами в соцсети.

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И вот время возвращаться к работе. Осадчая показала новое яркое селфи, с укладкой, макияжем и в краси вом платье. Фолловеры признали, что считают Катину красоту на этом снимке изысканной и даже аристократичной.

Залипла на фото. Восхитилась изысканной красотой и естественностью. Интиллигентная и аристократичная. Катя, не обращайте внимания на неуместные комментарии. Вы прекрасны.

Какая красивая, невероятная просто.

Вау!

Также Катя в своем микроблоге порассуждала на тему, как редко теперь приходится летать на самолетах. Ведущая показала свой полет обратно в Киев из Дубая в бизнес-классе.

"Раніше літак був частиною сьогодення, тепер кожен політ - подія. Ми не літали цілий рік. Рік тому ми мріяли куди полетимо і обирали напрями - Токіо, Сінгапур, Мексика, Марокко. Поки ми обмежені в виборі, але є і відкриті для нас країни, тому тепер плани не такі масштабні, але віримо в найкраще. Тест для пересадки у Стамбулі не потрібний, а в величезному аеропорту Стамбула працює майже все, як в докарантинні часи", - рассказала ведущая.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha/)

Напомним, Катя Осадчая иногда делится самыми деликатными подробностями личной жизни. Например, ведущая рассказала в подробностях, как вспыхнула любовь между ней и ее мужем Юрием Горбуновым.