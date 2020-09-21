Какая же она хорошенькая: Виктория Бекхэм восхитила сеть красотой 9-летней дочери

Виктория Бекхэм представила новую коллекцию одежды, созданную в коллаборации с культовым ювелирным домом Tiffany. На своей странице британская икона стиля показала несколько фото с бэкстейджа. Она позирует в полосатом свитере и джинсах с высокой посадкой. Образ дополнили несколько изысканных украшений от известной марки. Завершил лук яркий макияж, а также собранные в хвост волосы. Знаменитость получила массу позитивных отзывов о своем безупречном луке. Позже она запостила и свою дочь.

Виктория презентует новую коллекцию (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Харпер Севен готова к цифровой презентации мамы в платье #VBPAW20 и подходящей маске, сделанной специально для нее командой ателье», – написала Виктория Бекхэм под снимком в своем блоге.

На фото 9-летняя Харпер Севен примерила платье в фиолетовых тонах с цветочным принтом. Образ малышки дополнил также актуальный нынче аксессуар – защитная маска в тон наряду. К слову, этот элемент ее лука вызвал настоящие споры в сети. Многие упрекнули Викторию, что она надела на девочку маску, которая крайне неуместна и совершенно не соответствует фешн-событию. Другие, напротив, похвалили знаменитую маму, отметив, что чем раньше все поймут необходимость защиты, тем быстрее ситуация в мире улучшится.

Харпер Севен в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Но как бы там ни было, большинство поклонников сошлись в одном: Харпер Севен даже в маске выглядит невероятно хорошенькой. "Она так выросла", "Какая же она хорошенькая", "Восхитительная", "Она так прекрасна и мила", "Красота", "Красивая девочка", – пишут они…

Напомним, ранее мы писали, что Виктория Бекхэм не на шутку возмутила поклонников дороговизной вещей своей марки.