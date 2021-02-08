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Какая милашка! 9-летняя дочь Виктории Бекхэм поразила сеть красотой

Автор: Lite

Виктория Бекхэм показала новые фото своей 9-летней дочери. Девочка растет настоящей красоткой, считают фанаты.

Жизнерадостные снимки Виктория показала на своей странице в Instagram.

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Виктория Бекхэм обожает демонстрировать свои фото, показывая стильные образы. Но не меньше - снимки своих детей. Недавно свою первую обложку украсил 18-летний сын Виктории и Дэвида Ромео. Парень специально для съемки сменил стиль, перекрасившись в блонд, и стал еще больше похож на своих родителей.

Виктория гордится Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Похоже, покорять модную индустрию скоро будет готова и малышка Харпер Севен. Сейчас девочке 9, но она заметно выросла и постепенно из симпатичного ребенка превращается в настоящую красавицу. Новые фото - отличное тому подтверждение.

Харпер в очередном посте Виктории позирует в длинном платье в клетку посреди поля с одуванчиками. А на втором снимке весело смеется, накинув на плечи теплую кофту. Стоило гордой мамочке опубликовать фото, как на нее обрушился шквал восторгов.

Виктория и Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Она такая милая", "Принцесса", "Красивая", "Харпер такая милашка", "Какие милые фото! Она такая красотка", "Симпатичная", "Просто заставляет меня плакать", "Прекрасные картинки", "У тебя такая красивая семья", - пишут фолловеры.

Ранее Виктория покорила фанатов милыми письмами, которые написала родителям девочка.

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Новости Украины Виктория БекхэммамаДэвид Бекхэм
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