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Какая страстная! Слава Каминская устроила парад купальников и восхитила роскошными формами

Новина українською → Египет, Суббота 03 апреля 2021 20:38
Какая страстная! Слава Каминская устроила парад купальников и восхитила роскошными формами Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Каминская после распада группы НеАнгелы и старта сольного проекта улетела с детьми и друзьями в Египет и не смогла устоять перед соблазном устроить пляжные фотосеты. Певица делится горячими снимками с поклонниками и снимает сливки в виде комплиментов.

Так, череда кадров соблазнительной певицы появились в Instagram.

Звезда буквально забросала сеть пляжными фото и продемонстрировала свои купальники. Например, на одном из снимков она запечатлена в слитном купальнике цвета фуксии с глубоким разрезом и поясом на талии – разрез подчеркнул пыный бюст артистки. Слава набросила на верх легкую шелковую накидку кремового оттенка, которую эффектно развевал ветер.

Какая страстная! Слава Каминская устроила парад купальников и восхитила роскошными формами

Слава показала формы в ярком купальнике (фото: instagram.com/babaslavka)

На другом снимке звезда позирует в длинном платье бельевого стиля нежно-персикового оттенка, украшенного тонким кружевом на подоле и рукавах.

Какая страстная! Слава Каминская устроила парад купальников и восхитила роскошными формами

Слава позировала в шелковом платье на пляже (фото: instagram.com/babaslavka)

Не обошлось без фото в блестящем бикини, расшитом пайетками. Слава расслаблено расположилась на мягких подушках и набросила на верх кружевную накидку темно-синего оттенка.

Какая страстная! Слава Каминская устроила парад купальников и восхитила роскошными формами

Слава в блестящем бикини расслабилась в Египте (фото: instagram.com/babaslavka)

"Нереальное место. Египетские Мальдивы. Пять мин от берега, радости на весь день и фоток на месяц вперед", - похвасталась артистка.

Поклонники не в силах были сдержать восторг и завалили Славу комплиментами.

  • Самая красивая
  • Дикая кошка
  • Богиня
  • Шикарное фото
  • Голливудская Дива
  • Шикарная, как всегда
  • Супер секси
  • Красотка нереальная!
  • Супер! Очень ярко и необычно!
  • Идеальное фото. Идеальная Слава
  • Огонь! Страстная какая

Напомним, что ранее Слава Каминская призналась, как ее разыгрывают сын и дочка.

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