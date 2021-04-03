Какая страстная! Слава Каминская устроила парад купальников и восхитила роскошными формами

Слава Каминская после распада группы НеАнгелы и старта сольного проекта улетела с детьми и друзьями в Египет и не смогла устоять перед соблазном устроить пляжные фотосеты. Певица делится горячими снимками с поклонниками и снимает сливки в виде комплиментов.

Так, череда кадров соблазнительной певицы появились в Instagram .

Звезда буквально забросала сеть пляжными фото и продемонстрировала свои купальники. Например, на одном из снимков она запечатлена в слитном купальнике цвета фуксии с глубоким разрезом и поясом на талии – разрез подчеркнул пыный бюст артистки. Слава набросила на верх легкую шелковую накидку кремового оттенка, которую эффектно развевал ветер.

Слава показала формы в ярком купальнике (фото: instagram.com/babaslavka)

На другом снимке звезда позирует в длинном платье бельевого стиля нежно-персикового оттенка, украшенного тонким кружевом на подоле и рукавах.

Слава позировала в шелковом платье на пляже (фото: instagram.com/babaslavka)

Не обошлось без фото в блестящем бикини, расшитом пайетками. Слава расслаблено расположилась на мягких подушках и набросила на верх кружевную накидку темно-синего оттенка.

Слава в блестящем бикини расслабилась в Египте (фото: instagram.com/babaslavka)

"Нереальное место. Египетские Мальдивы. Пять мин от берега, радости на весь день и фоток на месяц вперед", - похвасталась артистка.

Поклонники не в силах были сдержать восторг и завалили Славу комплиментами.