Какие красивые: Лилия Ребрик восхитила фанатов снимками с родителями

Украинская ведущая Лилия Ребрик не утомляется постить фото с новогодних празднований. Также она дает советы, что лучше поесть и как потом разгрузить организм, чтобы не болеть и не поправляться от вкусной еды.

Например, чтобы после Нового года наладить работу желудка, Лилия посоветовала фанатам приготовить себе целебный суп.

Также ведущая рекомендует не сидеть на диване перед телевизором, а брать под руку партнера и танцевать. Или собраться и махнуть к родственникам!

Сама Лилия так и сделала, ведущая показала трогательные снимки: вся семья сидит возле елки и радостно улыбается. Наверняка, скоро дело дойдет и до танцев! Родители Лилии, две дочки и муж Андрей Дикий радуется поводу собраться вместе.

"Зустріч з батьками - це завжди тепло, затишно та смачно", - написала украинская ведущая в своем микроблоге.

Поклонники Лилии обожают, когда она делится с ними теплыми семейными снимками, личными моментами и чистосердечными признаниями. Они засыпали всю родню комплиментами и пожелали всем счастливого нового года.

Счастливая семья, даже собачка улыбается! Счастья вам и семейного благополучия

Вы такие все положительные, смотришь на вас и душа радуется!

Вот откуда у вас такая шикарная улыбка... это семейное

Які красиві

Крута сімейка

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Напомним, что недавно ведущая призналась, что и она не святая - и, конечно же, в жизни не все, как в Instagram, иногда она тоже устает, у нее нет настроения и желания общаться даже с самыми любимыми людьми.

Так что, помимо рецептов и способов разгрузки от еды, у Ребрик есть также... рецепт хорошего настроения! Как выдерживать, если все раздражает?

"Як я витримую!? Ніяк! Насправді маю маленький "прийом", - написала Лилия, добавив, что когда она чувствует, что все, он на пределе, еще миг - и она взоврется, она делает это.