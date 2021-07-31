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Какие красивые! Осадчая в купальнике и Горбунов покорили яркими кадрами с отдыха

Автор: Марина Настевич

Беременная третьим ребенком телеведущая Катя Осадчая прекрасно проводит время на турецком курорте в компании любимых мужчин - мужа Юрия Горбунова и сыночка Ивана. Пока шоумен с малышом устроили себе активные развлечения, артистка релаксировала на пляже.

Яркими снимками с отдыха звездная пара поделилась на своих страничках в Instagram.

Так, Горбунов с сыном отправились на прогулку на водном мотоцикле. Ведущий посадил малыша впереди себя и оба крепко держатся за руль. Конечно, звездный папа не забыл про спасательные жилеты.

"Вперед, мій капітан! Швидше за вітер!" - подписал кадры Юрий.

Юрий Горбунов устроил веселую морскую прогулку с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Тем временем Осадчая много плавает, что помогает ей снять нагрузку на спину. Ведущая устроила яркую фотосессию на пляже, позируя в цельном синем купальнике, соломенной шляпке и солнцезащитных очках. Она запечатлена на мелководье у берега, демонстрируя уже весьма внушительный беременный животик.

"Я завжди любила запливати за буйки, а цьго року плавання - подвійний порятунок, і від спеки і від навантажень на спину", - поделилась Катя.

Катя Осадчая показала беременный животик в купальнике (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники оставили семейству много теплых слов, особо отмечая красоту ведущей.

  • Як тобі пасує цей івкляйнблу
  • Очень красивое фото. Катя, вы прекрасны
  • Всі фото гарні
  • Красунечка
  • Гарна як завжди, зірка
  • Катерина, вы прекрасны! Давно интересуюсь вашими достижениями, я девочка уже взрослая. Считаю вас "self made" на 100%! Радуюсь за вашу семью и осознанное материнство
  • О да! Это невыносимо в такую жару с животом. Уже большой срок?
  • Катруся, у вас мабуть буде дівчинка, вагітність вас змінила
  • Дуже гарна пара. Головне що все природньо натурально і гарно виглядаєте.
  • Пожаров нет??? Показывают , что пожары в Турции.
  • Вы классная пара, счастья и здоровья вашей семье.
  • Які ви гарні та щасливі!
  • Ви чудові!

Напомним, ранее беременная Катя Осадчая рассказала о своем рационе на отдыхе - ведущая старается не набрать лишнего.

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Катя ОсадчаяЮрий Горбунов