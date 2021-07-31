Какие красивые! Осадчая в купальнике и Горбунов покорили яркими кадрами с отдыха

Так, Горбунов с сыном отправились на прогулку на водном мотоцикле. Ведущий посадил малыша впереди себя и оба крепко держатся за руль. Конечно, звездный папа не забыл про спасательные жилеты.

"Вперед, мій капітан! Швидше за вітер!" - подписал кадры Юрий.

Юрий Горбунов устроил веселую морскую прогулку с сыном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Тем временем Осадчая много плавает, что помогает ей снять нагрузку на спину. Ведущая устроила яркую фотосессию на пляже, позируя в цельном синем купальнике, соломенной шляпке и солнцезащитных очках. Она запечатлена на мелководье у берега, демонстрируя уже весьма внушительный беременный животик.

"Я завжди любила запливати за буйки, а цьго року плавання - подвійний порятунок, і від спеки і від навантажень на спину", - поделилась Катя.

Катя Осадчая показала беременный животик в купальнике (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники оставили семейству много теплых слов, особо отмечая красоту ведущей.