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Какие милые крошки: Лилия Ребрик покорила сеть снимками с дочками в стильных пижамах

Автор: Lite

Звезды шоу-бизнеса в последнее время радуют поклонников яркими семейными снимками: наверное, так действуют новогодние праздники. Так недавно Светлана Лобода просто взорвала сеть милыми снимками со своими дочурками в ожидании Деда Мороза.

Мама и малышки смотрят в окно на невероятной красоты зимний пейзаж.

А теперь вот и Лилия Ребрик показала своих девочек: фотосессия в ярких стильных красных пижамах просто покорила поклонников ведущей. 7-летня Диана и 2-летняя Полина позируют не хуже из звездной мамы. Малышки улыбаются в камеру и ведут себя очень органично и естественно.

"Сьогодні, виявляється, всесвітній день доньки. Я сама - донька, в мене вже свої дві доньки. І це найкраще, що могло статися у нашому з Андрієм Диким житті", - написала Лилия под своим постом в Instagram.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

В комментариях к посту поклонники, точнее, поклонницы стали писать имена своих дочерей, чтобы зарядить пост любовью, как попросила их любимая ведущая.

Напомним, что недавно свою малышку показала также победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос": мама, папа, я - счастливая семья.

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