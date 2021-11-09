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Какие сладке! Счастливые Потап и Каменских заворожили страстным поцелуем на пляже

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 13:38
Какие сладке! Счастливые Потап и Каменских заворожили страстным поцелуем на пляже Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Потап и Настя Каменских – неугомонная романтичная пара, которой хватает времени и энергии работать и отдыхать. Недавно они побывали в ОАЭ, где успели посмотреть и местные достопримечательности, и посетить пляж и даже сходить на шопинг. Артисты с удовольствием показывают поклонникам жизнь за пределами сцены и деляться с ними яркми моментами в соцсетях.

Настя не упустила возможность зарядить фанов хорошим настроением парочкой пляжных фото с Потапом, которые оставила в Instagram.

Настя показала солнечное фото с любимым мужем Потапом. Снимок был явно сделан во время недавней поездки пары в теплые страны. Ведь влюбленные обожают путешествовать и выкраивают любую возможнось делать это вдвоем.

Парочка позирует на пляже и делает селфи. Певца предстала перед поклонниками без косметики с собранными в высокий пучек волосами. На ней – спортивный черный купальник на молнии, фигуры артистки не видно, она в кадр не попадает, зато невозможно не заметить поцелуй с любимым на камеру.

Какие сладке! Счастливые Потап и Каменских заворожили страстным поцелуем на пляже

Какие сладке! Счастливые Потап и Каменских заворожили страстным поцелуем на пляже

Какие сладке! Счастливые Потап и Каменских заворожили страстным поцелуем на пляже

Потап и Настя Каменских показали романтику на пляже (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонникам очень понравилось проявление чувств парочки на пляже под шум прибоя.

  • Красивая пара
  • Какие вы сладкие
  • Удивительно прекрасная пара позитива,доброты и красоты. Очень приятно Вас видеть
  • Вы суперклассные, позитивные
  • Милота
  • Круть

К слову, сейчас Потап и Настя находятся в Киеве. Но это не мешает им активно проводить время вместе. Так, рано утром артисты отправились на пробежку, одевшись потеплее. Конечно же, они успели сделать селфи для поклонников, зарядив их позитивом на остаток дня.

Какие сладке! Счастливые Потап и Каменских заворожили страстным поцелуем на пляже

Потап и Настя Каменских даже поздней осенью бегают по утрам (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских восхитила непривычным образом в блестящем наряде.

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Потап Настя Каменских
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