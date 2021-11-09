Які сладке! Щасливі Потап і Каменських заворожили пристрасним поцілунком на пляжі

Потап і Настя Каменських – невгамовна романтична пара, якій вистачає часу і енергії працювати і відпочивати. Нещодавно вони побували в ОАЕ , де встигли подивитися і місцеві визначні пам'ятки, і відвідати пляж і навіть сходити на шопінг. Артисти із задоволенням показують шанувальникам життя за межами сцени і діляться з ними яркми моментами в соцмережах.

Настя не упустила можливість зарядити фанів гарним настроєм парочкою пляжних фото з Потапом, які залишила в Instagram .

Настя показала сонячне фото з коханим чоловіком Потапом. Знімок був явно зроблений під час недавньої поїздки пари в теплі країни. Адже закохані обожнють подорожувати і викроюють будь-яку возможнось робити це удвох.

Парочка позує на пляжі і робить селфі. Співака постала перед шанувальниками без косметики із зібраними у високий пучок волоссям. На ній - спортивний чорний купальник на блискавці, фігури артистки не видно, вона в кадр не потрапляє, зате неможливо не помітити поцілунок з коханим на камеру.

Потап і Настя Каменських показали романтику на пляжі (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальникам дуже сподобалося прояв почуттів парочки на пляжі під шум прибою.

Красива пара

Які ви солодкі

Дивно прекрасна пара позитиву, доброти і краси. Дуже приємно вас бачити

Ви суперкласні, позитивні

Милота

Круть

До слова, зараз Потап і Настя знаходяться в Києві. Але це не заважає їм активно проводити час разом. Так, рано вранці артисти вирушили на пробіжку, одягнувшись тепліше. Звичайно ж, вони встигли зробити селфі для шанувальників, зарядивши їх позитивом на залишок дня.

Потап і Настя Каменських навіть пізньої осені бігають вранці (фото: instagram.com/kamenskux)