Какое счастье! Настя Каменских растрогала признанием для мамы-именинницы

Настя Каменских любит свою семью и дорожит ею, она тепло отзывается о родителях и, к слову, пошла по их стопам. Правда, совместными снимками с родными она делится не часто, но особый повод – веская причина сделать исключение. Мама Анастасии, Лидия Петровна, 6 ноября празднует день рождения. Ее звездная дочь не могла обойти вниманием это событие, поэтому поделилась совместным фото с именинницей в Instagram и оставила для нее теплые слова и пожелания.

Звезда показала счастливое фото с мамой-красавицей, сделанное во время прогулки по Киеву. Настя позирует в бежевом пальто. А Лидия Петровна укуталась в уютную шубку.

“Какое счастье, что именно ты, моя Мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! Я поздравляю тебя с твоим днем рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтоб ты прожила еще много-много лет! Все остальное мы организуем. Я тебя люблю!" - трепетно подписала совместное фото с самым родным человеком Настя.

Настя Каменских опубликовала фото с мамой Лидией Петровной по особому поводу (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники присоединились к поздравлениям оставили много теплых слов маме и дочке.

Вау, какая красивая мама

Просто супер, когда отношения детей и родителей дружеские

Красотки, девочки!

Очень красивые! Здоровья и счастья вам!

Настя, вы обе такие красотки - глаз не оторвать

Какие замечательные слова маме. Настя, Вы прелесть!

Напомним, что ранее Настя Каменских порадовала фото в черном бикини.

К слову, Настя Каменских посоветовала попробовать ее любимое блюдо на завтрак.