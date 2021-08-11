"Какой-то сюрреализм": Дорофеева раскрыла правду об опыте совместной работы с Дантесом

К слову, голосом певицы и ее мужа говорят главные персонажи – Марси и Гулливер.

"Необычно, что главным коллегой по озвучке был мой муж, поэтому, когда я слышала реплики, озвученные его голосом, мне было гораздо веселее отвечать на них. Благодаря этому и моменты споров главных героев получились максимально искренними", - рассказала о тонкостях "совместной" работы с любимым Надя.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес поработали вместе над мультфильмом (instagram.com/nadyadorofeeva)

Она отметила, что в студии они с Вовой не работали вместе, но технически он был "рядом".

"Мы не находились вместе во время озвучки, но очень забавные ощущения, когда ты дублируешь свою героиню, слыша в ответ голос мужа, — это какой-то сюрреализм. А, возвращаясь домой, мы обменивались друг с другом впечатлениями", - поделилась новым для себя опытом артистка.

Также певица призналась, что во время работы над мультфильмом столкнулась проблемами со здоровьем. Плотный рабочий график и волнение сделали свое дело – у Нади начались проблемы с голосом.

"Я активно выступала, шла подготовка к моему сольному концерту в Киеве, съемка клипа "Почему", было много записей — на этом фоне начались проблемы с голосом. Для связок озвучка — непросто, а когда это совпадает с тяжелыми вокальными нагрузками, то вдвойне", - посетовала звезда, но тут же завила, что получила настоящее удовольствие от работы.