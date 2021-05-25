Какой вид! Дорофеева в облегающем комбинезоне соблазнила сеть точеными формами

Надя Дорофеева – счастливая обладательница стройных форм. Девушка даже сетует на то, что не может набрать вес и когда-то комплексовала из-за этого, считая себя слишком худенькой. А вот ее поклонники уверены, что у Нади идеальная фигура и не устают сообщать ей об этом под фото и видео.
Например, на страничке певицы в Instagram появился красочный кадр, на котором звезда изображена в живописном месте.
В объектив попал вид артистки сзади. Она позирует в облегающем ромпере изумрудного оттенка и массивных кроссовках. Надя подняла рук вверх, а ее волосы ласково развивает ветер. Вокруг царит настоящий рай – бирюзовые волны плещутся о берег, а высокие скалы обрамляют песчаный пляж.
"Лето уже так близко", - подписала красочный кадр певица.
Надя поделилась живписным кадром на берегу (instagram.com/nadyadorofeeva)
Поклонники девушки оценили живописное фото и главную героиню на нем, завалилив Надю комплиментами.
Напомним, что ранее Надя Дорофеева показала просторный дом, в котором живем вместе с мужем Владимиром Дантесом. К слову, в коттедже пары даже имеется детская, но там пока ведется ремонт.