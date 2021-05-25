Какой вид! Дорофеева в облегающем комбинезоне соблазнила сеть точеными формами

В объектив попал вид артистки сзади. Она позирует в облегающем ромпере изумрудного оттенка и массивных кроссовках. Надя подняла рук вверх, а ее волосы ласково развивает ветер. Вокруг царит настоящий рай – бирюзовые волны плещутся о берег, а высокие скалы обрамляют песчаный пляж.

"Лето уже так близко", - подписала красочный кадр певица.

Надя поделилась живписным кадром на берегу (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники девушки оценили живописное фото и главную героиню на нем, завалилив Надю комплиментами.