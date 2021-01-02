Какой зайчик: Анна Ризатдинова растрогала фанатов одинаковыми нарядами с маленьким сыном

Анна Ризатдинова и Сергей Мельник, которых свело вместе шоу "Танцы со звездами", не скрывают своих отношений, но пока не поженились.

В своем новогоднем поздравлении всем поклонникам Анна призналась, что в новом году ее главное желание - это построить семью. И хотя она и не называет, с кем именно она ее собирается строить, но фанаты догадались, что с Сергеем.

А вот кого Анна всегда показывает и никогда не прячет - так это своего сынишку Романа от предыдущих отношений гимнастки. На это раз она показала, как они с малышом, по традиции, отдыхают на новогодние праздники.





Мама с сыном стоят в одинаковых белоснежных халатах, видимо, в отеле, возле красавицы-елки. Судя по выражению лица парня, его развеселил тот, кто делает кадр. Фанаты в тайне понадеялись, что это бы Сергей и стали засыпать веселую парочку комплиментами: "Вы прекрасны", "Какой зайчик", "Красавцы".

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

Также Ризатдинова не пожалела для своих фанатов ярких новогодних снимков: на высоких каблуках и коротком нарядном платье Анна покорила своей красотой на фоне рождественской атрибутики.

"Каждый из нас знает, что ему нужно для счастья! Пусть это счастье случится в этом году", - пожелала Анна своим подписчикам.

Читайте книги, которые посоветовала чемпионка, чтобы самостоятельно строить свое счастье: Анна поделилась списком своих любимых книг, которые помогли не только достичь успеха, но и удержать его.