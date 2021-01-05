Камалия рассказала о последствиях коронавируса: появились головные боли

Известная украинская певица Камалия рассказала, как ее семья перенесла коронавирус. Также и артистка призналась, что пока не готова делать прививку от COVID-19.

А вот муж певицы Захур говорит, что прививку надо делать. При этом подчеркнул, что бывшие президенты США Обама, Буш и Клинтон сказали, что будут делать ее на публике. Об этом артистка и ее муж рассказали в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Камалия, Захур и их дети переболели коронавирусом, последствия которого ощущают до сих пор.

"Если ты выздоровел - это еще ничего не значит. Потому что после перенесенной болезни у тебя продолжают недостаточно функционировать легкие, сердце и нервная система", - заявил Захур.

Камалия с мужем и детьми (фото: пресс-служба телеканала "Украина")

Камалия рассказала, что COVID-19 оказал влияние даже на память мужа.

"Я заметила, что у меня появились головные боли и бывает так, что меняется настроение", - добавила артистка.

Певица рассказала, как перенесли коронавирусную инфекцию ее дети. У Мирабеллы болезнь прошла через день-два, а Арабелла вроде как болела, но тест на COVID-19 был отрицательным.

Напомним, Камалия рассказала о новогодних традициях своей семьи и рассекретила стоимость украшения елки.

Ранее Камалия прокомментировала свой визит в онкоцентр. Слухи о том, что у певицы могут быть проблемы со здоровьем начали распространяться после того, как она опубликовала пост в сети с геолокацией "Национальный институт рака".