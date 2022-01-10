Каменских без белья в пестром наряде решилась на откровения: большой шаг к освобождению

Настя запечатлена в ромпере с оригинальным верхом, имитирующем блузку с завязками под грудью. К слову, под нарядом нет белья. Певица предпочла обойтись без макияжа.

Настя Каменских поделилась личными выводами в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

"Мексика для меня - это о душевном исцелении, наполнении и очищении души и тела, о большом шаге к освобождению - от страхов, предрассудков, комплексов, боли. Об осознании красоты и ценности жизни. О любви к себе и к жизни. Эта страна, стала один из мест, где я особенно это чувствую!" - поделилась эмоциями Настя.

Она сооющила, что после съемок ее YouTube-проекта "Девочки рулят" прошло около 10 месяцев, и ей приятно осознавать, что в загодочный Тулум она вернулась другая.

"Более осознанная, свободная, принимающая, расслабленная. Как ценно меняться каждый день, всегда идти к себе новой. И странно, но смотря уже в который раз одни и те же серии, я находила в них новые и новые инсайты", - рассказала Настя и получила комплименты от поклонников.