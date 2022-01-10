UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Каменских без белья в пестром наряде решилась на откровения: большой шаг к освобождению

Автор: Styler

Настя Каменских с мужем Потапом и лучшей подругой Анной Андрийчук отдыхает в любимой Мексике. В этом году звездная пара подбила на поездку в Тулум своих друзей и коллег – Надю Дорофееву и Владимира Дантеса. Настя наслаждается путешествием к океану и делится с поклонниками новыми инсайтами, ведь именно в Мексике она черпает вдохновение и наслаждается самопознанием.

Так, певица показала в Instagram несколько соблазнительных кадров в легком летнем пестром ансамбле и заговорла о личных откровениях.

Настя запечатлена в ромпере с оригинальным верхом, имитирующем блузку с завязками под грудью. К слову, под нарядом нет белья. Певица предпочла обойтись без макияжа.

Настя Каменских поделилась личными выводами в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

"Мексика для меня - это о душевном исцелении, наполнении и очищении души и тела, о большом шаге к освобождению - от страхов, предрассудков, комплексов, боли. Об осознании красоты и ценности жизни. О любви к себе и к жизни. Эта страна, стала один из мест, где я особенно это чувствую!" - поделилась эмоциями Настя.

Она сооющила, что после съемок ее YouTube-проекта "Девочки рулят" прошло около 10 месяцев, и ей приятно осознавать, что в загодочный Тулум она вернулась другая.

"Более осознанная, свободная, принимающая, расслабленная. Как ценно меняться каждый день, всегда идти к себе новой. И странно, но смотря уже в который раз одни и те же серии, я находила в них новые и новые инсайты", - рассказала Настя и получила комплименты от поклонников.

  • Шикарная фигура у Вас
  • Какая же Вы красивая
  • Мексиканская красотка
  • Шикарная
  • Вы очень красивая не только внешне!
  • Классная, красивая, свободная
  • Роскошная
  • Самая жгучая красотка

Напомним, что ранее Настя Каменских показала фигуру в купальнике и вызвала ажиотаж в сети.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменских