Каменских в дерзком мини со смелым декольте пошла на свидание с Потапом: "идеальный муж"

Настя Каменских с мамой, лучшей подругой и любимым мужем Потапом отдыхает в Хорватии. Певица призналась, что мечтала об отпуске, ведь она продуктивно работала в летний, урожайный для артиста, период, а побыть со второй половинкой для нее – всегда желанное времяпровождение. Примечательно, что Потап присоединился к компании позже, а Настя была вне себя от счастье по приезду любимого на курорт. Так, парочка публикует романтические фото и ходит на свидания в отпуске.

На личной странице в Instagram Настя показала свой соблазнительный летний образ дл рандеву с любимым.

Певица позирует в изумрудном шелковом мини с оригинальным принтом. Наряд идеально подчеркнул декольте артистки и позволил ей показать свои стройные ножки. Обувь – изящные босоножки с трендовым квадратным мысом на небольшом устойчивом каблуке. Маленькая черная сумочка из крокодиловой кожи стала дополнением к наряду. Аксессуары – изящный золотой браслет с подвесками-шариками на запястье и аккуратные круглые серьги.

Настя Каменских показала эффектные фото из Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя с удовольствием позирует на камеру – она сияет и излучает счастье и умиротворение.

К слову, артистку фотографировал ее муж, а вот подруга Насти не смогла упустить из виду эту особенность пары. "Идеальный муж", - подписала она кадры, на которых Потап терпеливо и увлеченно снимает жену на телефон.

Скриншот видео

Певица также показала совместное фото с Потапом. Муж приобнял жену, а она покрепче прижалась к нему.

Потап и Настя насладились свиданием в Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)