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Каменских в дерзком мини со смелым декольте пошла на свидание с Потапом: "идеальный муж"

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Хорватия, Вторник 03 августа 2021 09:47
Каменских в дерзком мини со смелым декольте пошла на свидание с Потапом: "идеальный муж" Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских с мамой, лучшей подругой и любимым мужем Потапом отдыхает в Хорватии. Певица призналась, что мечтала об отпуске, ведь она продуктивно работала в летний, урожайный для артиста, период, а побыть со второй половинкой для нее – всегда желанное времяпровождение. Примечательно, что Потап присоединился к компании позже, а Настя была вне себя от счастье по приезду любимого на курорт. Так, парочка публикует романтические фото и ходит на свидания в отпуске.

На личной странице в Instagram Настя показала свой соблазнительный летний образ дл рандеву с любимым.

Певица позирует в изумрудном шелковом мини с оригинальным принтом. Наряд идеально подчеркнул декольте артистки и позволил ей показать свои стройные ножки. Обувь – изящные босоножки с трендовым квадратным мысом на небольшом устойчивом каблуке. Маленькая черная сумочка из крокодиловой кожи стала дополнением к наряду. Аксессуары – изящный золотой браслет с подвесками-шариками на запястье и аккуратные круглые серьги.

Каменских в дерзком мини со смелым декольте пошла на свидание с Потапом: &quot;идеальный муж&quot;

Каменских в дерзком мини со смелым декольте пошла на свидание с Потапом: &quot;идеальный муж&quot;

Каменских в дерзком мини со смелым декольте пошла на свидание с Потапом: &quot;идеальный муж&quot;

Настя Каменских показала эффектные фото из Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя с удовольствием позирует на камеру – она сияет и излучает счастье и умиротворение.

К слову, артистку фотографировал ее муж, а вот подруга Насти не смогла упустить из виду эту особенность пары. "Идеальный муж", - подписала она кадры, на которых Потап терпеливо и увлеченно снимает жену на телефон.

Каменских в дерзком мини со смелым декольте пошла на свидание с Потапом: &quot;идеальный муж&quot;

Скриншот видео

Певица также показала совместное фото с Потапом. Муж приобнял жену, а она покрепче прижалась к нему.

Каменских в дерзком мини со смелым декольте пошла на свидание с Потапом: &quot;идеальный муж&quot;

Потап и Настя насладились свиданием в Хорватии (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских в бикини показала аппетитные формы на яхте.

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Настя Каменских Потап
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