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Каменских научила бороться с паническими атаками и призналась, что "издевалась" над коллегами

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Пятница 18 июня 2021 18:57
Каменских научила бороться с паническими атаками и призналась, что "издевалась" над коллегами Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменских недавно призналась, что страдает от панических атак. Эти пугающие состояния она впервые ощутила после того, как перенесла коронавирус. К тому же, в январе певица потеряла отца и очень переживалась из-за невосполнимой утраты. В итоге, все "прелести" панических приступов она ощутила на себе.

Но звезда нашла выход и поделилась им со Славой Деминым в рамках интервью "29 вопросов".

Ранее певица не придавала значения этому непростому диагнозу и даже подтрунивала над коллегами, которые жаловались на переиодические приступы.

"Это произошло со мной, когда я переболела короной. Я над всеми подшучивала, у кого была паническая атака. Что за фигня? Перестань паниковать , думать какие-то плохие штуки, и все! И тут после короны на меня напала такая жесть. Я беру все свои слова обратно", - заявила Настя.

Каменских научила бороться с паническими атаками и призналась, что &quot;издевалась&quot; над коллегами

Настя призналась, как борется с паническими атаками (фото: instagram.com/kamenskux)

У Насти началась жуткая тахикардия - пульс зашкаливал и достигал 100-150 ударов в минуту, она начала задыхаться и дико испугалась. "Состояние было такое, будто ты умираешь или сердце выпрыгнет и поскачет", - описала пережитое артистка.

Несколько панических атак у Насти было в Мексике, что она и показала в одном из выпусков своего реалити "Девочки рулят". Но и по прилету в Киев приступы повторились. Ззвезда поделилась лайфхаком, который помогает ей успешно справляться с паническими атаками.

"Это постковидное состояние – нервная система нарушается, перекрываются пути диафрагмы, поэтому нужно идти к остеопату. Мне посоветовали. Он разблокирует диафрагму и нервные окончания", - пояснила артистка.

Натя поделилась лайфхаком для тех, кто страдает приступами паники

Напомним, что ранее Настя Каменских призналась, что ее раздражает в Потапе.

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Настя Каменских
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