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Каменских похвасталась дерзким новогодним луком и призналась, что загадала под бой курантов

Новина українською →
Суббота 01 января 2022 17:48
Каменских похвасталась дерзким новогодним луком и призналась, что загадала под бой курантов Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменских показала смелый наряд, в котором встречала Новый год 2022, а также поздравила всех с праздником.

На своей странице в Instagram певица поделилась атмосферными фото у елочки.

Настя предстала в ультракоротком черном корсетном мини-платье, украшенном белыми полосками.

Откровенный наряд она дополнила черными босоножками на каблуках. Артистка распустила свои роскошные кудри и сделала красивый макияж.

Каменских похвасталась дерзким новогодним луком и призналась, что загадала под бой курантовКаменских похвасталась дерзким новогодним луком и призналась, что загадала под бой курантов

Настя Каменских ошеломила дерзким новогодним образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских поздравила всех с Новым годом и рассекретила, что загадала под бой курантов.

"С Новым 2022 Годом! Пишите в комментариях, что загадали под бой курантов. И пусть Вселенная услышит ваши желания и они обязательно сбудутся. Ведь новогодняя ночь - волшебная. Я загадала самое простое, но самое важное: здоровья и счастья себе и близким, достижения поставленных целей и море вдохновения и любви", - поделилась исполнительница.

В комментариях подписчики NK искупали ее в комплиментах, восхищаясь красотой певицы.

  • Дуже Гарні. Ох ці ноги
  • С Новым годом, красавица
  • Красивая вы!
  • Очаровательная снегурочка!
  • Неймовірне фото
  • Шикарная
  • Так держать!!! Красотка
  • Красуня
  • Безумно красивая!!!
  • Восхитильная девушка
  • Приятно на тебя смотреть
  • Сексі

Напомним, ранее Каменских в смелом платье показала роскошное декольте и волнительные изгибы - Потап не устоял.

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Настя Каменских
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