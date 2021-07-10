Каменских прямиком из ванной всполошила заявлением о здоровье: голова вареная, пульс учащенный

Так, Настя нежится в пенной ванной. Певица позирует без грамма макияжа, она собрала сверху волосы и соорудила на голове "облако" из легкой невесомой пены.

Звезда решила поговорить с поклонниками о наболевшем, а именно – о летней жаре, которую в этом году особо сложно переносит. Она призналась, что всегда обожала теплое время года и высокие температуры ее никогда не пугали.

Настя показала пикантное фото из ванной (фото: instagram.com/kamenskux)

"Это прекрасный период легких платьев, романтики, моря, отпуска, ягод, фруктов и красивых фото! Но в этом году, мой организм совсем не хочет воспринимать это пекло. На сцену хочется выходить в купальнике, голова вареная, пульс учащенный, темп замедленный!" - пожаловалась артистка.

Поклонники разделили мнение своей любимицы и отметили, что это лето особо жаркое, поэтому самочувствие и здоровье подводит многих. Некоторые из них предположили, что недомоганием знаменитости может быть связанно не с погодными условиями, а с беременностью, ведь периодически Насте "приписывают" интересное положение.