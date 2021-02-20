Каменских в топе и велосипедках научила, как гарантированно приучить себя к спорту

Настя Каменских со спортом на "ты". Она приобщила к здоровому образу жизни своего любимого мужа Потапа и с удовольствием делиться секретами и советами с поклонниками, желающими преобразиться и стать здоровее и стройнее. В этот раз она решила рассказать о шести верных способах приобщиться к спорту.

На странице в Instagram звезда предстала перед поклонниками в спортивном аутфите – топе и велосипедах собственного бренда.

Настя обошлась без макияжа и собрала волосы в небрежный пучок, чтобы они не мешали тренироваться. Судя по всему, фото было сделано во время недавнего отдыха Потапа и Насти, в спортзале при отеле.

Певица адресовала полезный и мотивирующий пост тем, кто никогда серьезно не занимался спортом или делал это очень давно. Она призналась, что хочет пробудить в своих подписчицах желание встретить весну, став лучшей версией себя, улучшить здоровье и внешний вид.

Певица дала топ-6 дельных советов, как приучить себя к спорту. Конечно же, делать это стоит не резко, а постепенно.



⠀Настя регулярно занимается спортом (фото: instagram.com/kamenskux)

"Не начинайте сразу выполнять полноценную тренировку. Для начала сделайте утреннюю зарядку, пару подходов планки, стоя сначала на прямых руках, потом на локтях. Это уже заставит ваши мышцы выключится. На следующий день добавьте еще 20 приседаний и 20 отжиманий.И так постепенно каждый день добавляйте новые упражнения, пока они не сформируют полноценную тренировку на 45-80 минут.

Настрой очень важен - вы не должны себя заставлять и думать о спорте как о чем-то неприятном. Вам нужно захотеть заниматься! Найдите свою мотивацию - четко сформулируйте ее мысленно, а лучше - запишите и каждый день перечитывайте!

Настя мотивирует поклонников личным примером (фото: instagram.com/kamenskux)