Каминская с экстремальным цветом волос и внушительным декольте заговорила о разочаровании

Слава Каминская активно развивает сольную карьеру. В прошлое воскресенье, 16 мая она вместе с коллегой по группе НеАнгелы Викторием Смеюхой отработала последний открытый концерт дуэта . И теперь каждая из артисток отправилась в одиночное плавание по просторам шоу-биза. Так, Слава готовит к презентации первую видеоработу и будоражит умы поклонников кадрами со съемок.

Звезда запечатлена в бирюзовом ассиметричном плате-пиджаке с чокером из массивной цепочки на шее. У Славы на фото лиловые длинные волосы и яркий макияж в тон, а на лице и шее пунктиром прорисованы линии (похожие на те, которыми пластически хирурги помечают области для коррекции).

"Я думала, ты бриллиант, я думала, алмаз. А ты оказался просто…" - оставила интригующую подпись под горячим фото певица. Таким оргинальным образом она анонсировала премьеру новой музыкальной работы.

Слава показала яркий и неожиданный образ (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники начали предлагать свои оригинальные варианты продолжения фразы и попутно делать звезде комплименты.

"Кайф", – написала под фото Леся Никитюк.