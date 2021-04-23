Каминская высказалась о романе с депутатом и намекнула на воссоединение с экс-супругом

В свое время шуму наделал кадр Славы с нардепом Украины 7-го созыва, экс- заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергеем Кацубой. Тогда им приписывали роман, а масла в огонь подлило фото с мамой чиновника Натальей Гордиенко, которую звезда назвала "свекрушенькой". Слава пояснила, что же связывает ее с депутатом.

"Это мой друг. Во-первых, это наш заказчик. Очень давно мы дружим – очень-очень много лет. Романа у нас никогда не было. Просто я всегда пыталась задрачивать прессу. "А давай сфотографируйся – выставим". У меня очень много друзей из этой сферы. Просто Серега к этому нормально относится, с другим я не могла выставлять такие фотографии", – пояснила певица.

Разговор коснулся и второго мужа звезды – пластического хирурга Эдгара Каминского. Слава призналась, что супругу никогда не изменяла и любила его без памяти.

У Славы и Эдгара двое детей - сын Леонард и дочь Лаура (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я его безумно любила, и мне абсолютно никто не был нужен. Это какие-то созависимые отношения, невротические. Я жила им. Это была моя жизнь", - искренне призналась артистка.

После развода с мужем, певица пошла к специалистам, но обращение к психотерапевтам ей не помогло, пришлось самой справляться со своими эмоциями и переживаниями. Через год после разрывала Слава пришла в себя. Она признала, что брак в том формате, в котором он существовал, был обречен на развод.

"Отношения дочка и сын. Ему нужна была мама, а мне - папа. Не сошлись характерами. Мы просто разные люди",- коротко пояснила артистка.

Слава призналась, что разркушило ее второй брак

Конфликты в паре были в подавляющем большинстве на почве ревности, ведь многие пациентки пытались поближе познакомиться с видным и статным хирургом. Эдгар не понимал беспокойства жены и вместо того, чтобы ее утешить, "становился в позу". Тем ни менее, сейчас, по словам певицы, ее экс-супруг изменился.

"Наши отношения не закончатся никогда – у нас есть двое детей. Они трансформировались. И я не откидываю тот момент, что может быть когда-нибудь…" - намекнула артистка на возможное воссоединение.