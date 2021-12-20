Карьере конец? После третьего обвинения в изнасиловании Крис Нот потерял сделку на 12 млн долларов

Представители компании отказались от сделки с Крисом, которая предполагала закупку бренда текилы Ambhar, принадлежащего Ноту. Сделка должна была принести звезде "Секса в большом городе" $12 млн.

Карьере Криса Нота нанесли урон скандалы (фото: кадр из сериала "И просто так")

"На данный момент для нас нет смысла заключать эту сделку в свете претензий, которые должны восприниматься с предельной серьезностью", — заявил гендиректор EARI Бернар Рубин. В официальном заявлении он заявил, что контракт с Нотом на фоне скандала стал бы для компании "катастрофой".

Сам Крис Нот все отрицает и подчеркивает, что все описанные девушками связи произошли по обоюдному согласию.