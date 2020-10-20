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Есть картошку и не толстеть: Анита Луценко поделилась секретом стройности

Новина українською → Вторник 20 октября 2020 18:51
Есть картошку и не толстеть: Анита Луценко поделилась секретом стройности Анита Луценко (www.instagram.com/anitasporty/)
Автор: Lite

Тренер учит придерживаться баланса

Анита Луценко рассказала в своем Instagram, что идеальная форма достигается не отказом от какого-то продукта, а сбалансированным питанием и тренировками.
Недавно тренер высказалась, что государство должно информировать о вреде, о правилах здорового питания. Теперь Луценко рассказала, что не стоит бояться одного "вредного" продукта и во всем его винить, но при этом позволять себе другие, например, сладости. Тренер напомнила, чем больше себя ограничиваешь в чем-то, тем больше может потянуть на другую "запретную" еду.

Есть картошку и не толстеть: Анита Луценко поделилась секретом стройности

Анита Луценко не советует во всем винить макарошки (фото: www.instagram.com/anitasporty/)

"Часто люди боятся картошки и макарошек (это же продукты для поправления), но при этом поглощают обильно сладости и булочки. Случайность? Не думаю! Когда мы себя не ограничиваем в том, что хотим, то и не срываемся потом на похожее, только в больших размерах. А у вас макарошки ассоциируются со здоровым питанием или с вредным?", - написала Анита в своем посте.

Есть картошку и не толстеть: Анита Луценко поделилась секретом стройностиАнита Луценко считает, что дело - в балансе (фото: www.instagram.com/anitasporty/)

Фолловеры поддержали тренера в комментариях: "Правильно, Анита, главное – знать меру", "После Италии убедилась, что все индивидуально", "Ем картошку, макароны и не считаю их вредными, если не поглощать мисками".

Напомним, что Анита Луценко поделилась советами, как не переедать.

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