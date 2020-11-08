Катя Осадчая очаровала осенним family look с сыночком и растрогала Горбунова: папа скучает

Ведущая с сыном позировала на фоне красочных осенних пейзажей

Катя Осадчая использует любую возможность, чтобы провести свободное время с семьей активно и с пользой. Ведущая обожает пешие прогулку по окрестностям и успела уже вдоль и поперек изучить Киевскую область с ее красивыми пейзажами и природными достопримечательностями. Так, невзирая на похолодание, Катя взяла сыночка Ивана и отправилась на очередной променад, а фотоотчетом поделилась в Instagram.

Ведущая выбрала удобную стильную одежду – лаковую куртку оттенка электрик и удобные прямые штаны, дополнила расслабленный лук кроссовками и белой вязаной шапочкой с помпоном. Иван не отставал от мамы, на мальчике – дутая темно-синяя куртка, шапка и штанишки в тон.

"Сладкий ноябрь. Какое ваше любимое время года? Я люблю весну и осень", - подисала красочные пейзажные кадры она.

Катя устроила осенню прогулку с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

"А папа на Танцах. Скучает по Вам!" - признался в комментариях Юрий.

Скриншот комментариев

Фолловеры ведущей пришли в восторг не только от живописных панорам, но и от милых снимков звездной мамы и маленького непоседы Ивана. "Шикарная красота", "Очень красиво! Третье фото как картина","Такая красота", "Гора Тотоха?"

Напомним, что ранее Катя Осадчая растрогала сеть душевным фото сыночка Ивана с домашним усатым любимцем.

Кстати, Катя Осадчая постоянно демонстрирует новые луки, а недавно показала образ в стильной желтой шапке.