Катя Осадчая показала фигуру в купальнике через 3 месяца после родов

38-летняя ведущая позировала на белоснежном песочке на фоне лазурной воды в раздельном черном купальнике без бретелей. На лице у Кати солнцезащитные очки, а волосы она собрала в пучок.

Осадчая позировала с разных ракурсов, демонстрируя подтянутую и стройную фигуру. При этом сама теледива считает, что ей еще стоит немного похудеть.

"Фото в купальнику повернулися в стрічку, але ще є над чим працювати. Дива не трапляються, зайві кіло самі не йдуть, на жаль", - написала многодетная мама.

Еще несколько расслабленных кадров она выложила в сторис.

Катя Осадчая ошеломила поклонников роскошной фигурой через три месяца после родов (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Кати с ней не согласились - они заверили, что она в потрясающей форме и ничего лишнего у нее нет.