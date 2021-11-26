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Катя Осадчая показала фигуру в купальнике через 3 месяца после родов

Автор: Марина Настевич

Катя Осадчая, которая три месяца назад в третий раз стала мамой, впервые продемонстрировала, как выглядит ее фигура в купальнике. Сейчас телеведущая находится в командировке в Абу-Даби (ОАЭ), где успевает не только работать, а и немного отдохнуть.

На своей странице в Instagram она поделилась эффектными кадрами с пляжа.

38-летняя ведущая позировала на белоснежном песочке на фоне лазурной воды в раздельном черном купальнике без бретелей. На лице у Кати солнцезащитные очки, а волосы она собрала в пучок.

Осадчая позировала с разных ракурсов, демонстрируя подтянутую и стройную фигуру. При этом сама теледива считает, что ей еще стоит немного похудеть.

"Фото в купальнику повернулися в стрічку, але ще є над чим працювати. Дива не трапляються, зайві кіло самі не йдуть, на жаль", - написала многодетная мама.

Еще несколько расслабленных кадров она выложила в сторис.

Катя Осадчая ошеломила поклонников роскошной фигурой через три месяца после родов (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики Кати с ней не согласились - они заверили, что она в потрясающей форме и ничего лишнего у нее нет.

  • Трое деток. Идеальная фигура
  • Катя, лишнего ничего нет. Вы в прекрасной форме
  • Не вижу ничего лишнего! Вы прекрасны
  • Як? Як можна так суперово виглядати після пологів?
  • Ви просто бомбезна. Класна фігура
  • Чудова форма! Ефектна жінка!
  • Катя, не переймайся!!! Все гаразд!
  • Катя, ты шикарно выглядишь!
  • Всем бы такую фигуру
  • Зайвих нема навіть 100гр. Худоба нікого не красить. Катя, Ви в прекрасній формі
  • Катя, які зайві кіло?! Виглядаєте шикарно просто!!!
  • А в якому місці ті зайві кіло???

Напомним, что ранее Катя Осадчая вышла в свет в оригинальном небесно-голубом платье.

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Катя Осадчая