Катя Осадчая вышла на работу через 5 дней после третьих родов: яркие фото

Катя Осадчая не устает поражать своим трудолюбием - она работала до последних дней перед родами. 19 августа у ведущей и ее мужа Юрия Горбунова родился второй совместный ребенок , а уже 24 августа она вышла на работу! Вместе с супругом, у которого в этот день был день рождения, она посетила торжественный парад в честь Дня Независимости на Крещатике, а после брала интервью у звездных гостей на концерте итальянской звезды Андреа Бочелли.

Яркими фото этого насыщенного дня теледива и многодетная мама поделилась в Instagram.

Для появления на параде Катя выбрала наряд в украинском стиле - белое платье-вышиванку с золотистым узором и рукавами-фонариками. Праздничный лук Осадчая завершила обувью на низком ходу и собранными в хвост волосами.

Она много позировала вместе с мужем-именинником, который был в синих брюках и белой рубашке, и лучезарно улыбалась.

Катя Осадчая блистала в платье-вышиванке на параде ко Дню Независимости (фото: instagram.com/kosadcha)

"С Днем рождения, Украина! 30 лет – это золотой век для человека, когда есть уже опыт, уверенность и много шишек уже набито, а выводы сделаны. Пусть 30-летие станет золотым веком и для нашей страны. Только вперед!" – написала телеведущая под фотографиями.

А вечером 37-летняя Осадчая была уже на съемках программы "Світське життя" на концерте Андреа Бочелли - также вместе с Горбуновым. Некоторыми кадрами звездная пара поделилась в сториз, а Юрий также выложил общий снимок с супругой и семьей премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

На торжественном вечере ведущая появилась в атласном синем платье в пол свободного кроя, которое скрыло ее фигуру. Эффектный лук она дополнила фирменным аксессуаром - шляпкой-таблеткой с перьями.

"Назад к работе", - написала Катя под одним из кадров.

Катя Осадчая в шикарном платье работала через 5 дней после родов (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники выразили удивление, что Осадчая так быстро вернулась к работе и светским выходам, и засыпали ее и Горбунова комплиментами.