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Катя на укулеле, Юра на гитаре: Осадчая и Горбунов позабавили домашним концертом

Новина українською →
Пятница 10 декабря 2021 09:38
Катя на укулеле, Юра на гитаре: Осадчая и Горбунов позабавили домашним концертом Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Известная супружеская пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов много работают, но при этом успевают уделить время своим сыновьям Ивану и Даниилу. По возвращению домой после очередных съемок звезда программы "Светская жизнь" вместе с мужем устроили веселый домашний концерт для детей.

Забавное видео, которое снял ее средний сын Иван, Катя опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, в ролике Осадчая играет на укулеле, а Горбунов поет украинскую народную песню "Несе Галя воду" и играет на гитаре.

При этом Катя предстала в элегантном черном костюме с большим белым бантом спереди, красивой прической и ярким макияжем. Юрий же был в милой домашней одежде - шортах, футболке и носках.

"Пришла мама с работы. На вокале Юрий Горбунов, за камерой Горбунов Иван", - подписала видео теледива.

Поклонники и звездные коллеги пары с восторгом отреагировали на забавное видео. Даша Астафьева даже пошутила, что поставит его себе на звонок телефона.

  • Заради цього варто жити! Коли тебе чекають, люблять і коли твоя душа співає. Цінні моменти СІМ'Ї
  • Катя,какая у вас замечательная семья, вы такие красивые, счастливые, молодые
  • Супер, молодцы, один позитив!
  • Ой, клас. Ви супер, взагалі дуже прекрасна сім'я
  • Ви круті! Підняли настрій!
  • Супер дует
  • Классная семейка
  • Моменти щастя!!!
  • Какие молодцы
  • Прекрасніше не можна уявити
  • Яка чудова сім'я!
  • Таланти вони всюди таланти
  • Очень позитивно!

Ранее Горбунов нежно обратился к Осадчей в особый день, а она сделала интересное признание о личном.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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