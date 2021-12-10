Катя на укулеле, Юра на гитаре: Осадчая и Горбунов позабавили домашним концертом

Известная супружеская пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов много работают, но при этом успевают уделить время своим сыновьям Ивану и Даниилу. По возвращению домой после очередных съемок звезда программы "Светская жизнь" вместе с мужем устроили веселый домашний концерт для детей.

Забавное видео, которое снял ее средний сын Иван, Катя опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, в ролике Осадчая играет на укулеле, а Горбунов поет украинскую народную песню "Несе Галя воду" и играет на гитаре.

При этом Катя предстала в элегантном черном костюме с большим белым бантом спереди, красивой прической и ярким макияжем. Юрий же был в милой домашней одежде - шортах, футболке и носках.

"Пришла мама с работы. На вокале Юрий Горбунов, за камерой Горбунов Иван", - подписала видео теледива.

Поклонники и звездные коллеги пары с восторгом отреагировали на забавное видео. Даша Астафьева даже пошутила, что поставит его себе на звонок телефона.