Катя на укулеле, Юра на гітарі: Осадча та Горбунов потішили домашнім концертом

Відома подружня пара телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов багато працюють, але при цьому встигають приділити час своїм синам Івану і Данилу. По поверненню додому після чергових зйомок зірка програми "Світське життя" разом з чоловіком влаштували веселий домашній концерт для дітей.

Кумедне відео, яке зняв її середній син Іван, Катя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, в ролику Осадча грає на укулеле, а Горбунов співає українську народну пісню "Несе Галя воду" і грає на гітарі.

При цьому Катя постала в елегантному чорному костюмі з великим білим бантом спереду, красивою зачіскою і яскравим макіяжем. Юрій же був у милому домашньому одязі - шортах, футболці і шкарпетках.

"Прийшла мама з роботи. На вокалі Юрій Горбунов, за камерою Горбунов Іван", - підписала відео теледіва.

Шанувальники і зіркові колеги пари із захопленням відреагували на кумедне відео. Даша Астаф'єва навіть пожартувала, що поставить його собі на дзвінок телефону.