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Катя на укулеле, Юра на гітарі: Осадча та Горбунов потішили домашнім концертом

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П'ятниця 10 грудня 2021 09:38
Катя на укулеле, Юра на гітарі: Осадча та Горбунов потішили домашнім концертом Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Відома подружня пара телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов багато працюють, але при цьому встигають приділити час своїм синам Івану і Данилу. По поверненню додому після чергових зйомок зірка програми "Світське життя" разом з чоловіком влаштували веселий домашній концерт для дітей.

Кумедне відео, яке зняв її середній син Іван, Катя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, в ролику Осадча грає на укулеле, а Горбунов співає українську народну пісню "Несе Галя воду" і грає на гітарі.

При цьому Катя постала в елегантному чорному костюмі з великим білим бантом спереду, красивою зачіскою і яскравим макіяжем. Юрій же був у милому домашньому одязі - шортах, футболці і шкарпетках.

"Прийшла мама з роботи. На вокалі Юрій Горбунов, за камерою Горбунов Іван", - підписала відео теледіва.

Шанувальники і зіркові колеги пари із захопленням відреагували на кумедне відео. Даша Астаф'єва навіть пожартувала, що поставить його собі на дзвінок телефону.

  • Заради цього варто жити! Коли тебе чекають, люблять і коли твоя душа співає. Цінні моменти СІМ'Ї
  • Катя, яка у вас чудова сім'я, ви такі красиві, щасливі, молоді
  • Супер, молодці, один позитив!
  • Ой, клас. Ви супер, взагалі дуже прекрасна сім'я
  • Ви круті! Підняли настрій!
  • Супер дует
  • Класна сімейка
  • Моменти щастя!!!
  • Які молодці
  • Прекрасніше не можна уявити
  • Яка чудова сім'я!
  • Таланти вони всюди таланти
  • Дуже позитивно!

Раніше Горбунов ніжно звернувся до Осадчої в особливий день, а вона зробила цікаве зізнання про особисте.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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