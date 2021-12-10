Катя на укулеле, Юра на гітарі: Осадча та Горбунов потішили домашнім концертом
Відома подружня пара телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов багато працюють, але при цьому встигають приділити час своїм синам Івану і Данилу. По поверненню додому після чергових зйомок зірка програми "Світське життя" разом з чоловіком влаштували веселий домашній концерт для дітей.
Кумедне відео, яке зняв її середній син Іван, Катя опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, в ролику Осадча грає на укулеле, а Горбунов співає українську народну пісню "Несе Галя воду" і грає на гітарі.
При цьому Катя постала в елегантному чорному костюмі з великим білим бантом спереду, красивою зачіскою і яскравим макіяжем. Юрій же був у милому домашньому одязі - шортах, футболці і шкарпетках.
"Прийшла мама з роботи. На вокалі Юрій Горбунов, за камерою Горбунов Іван", - підписала відео теледіва.
Шанувальники і зіркові колеги пари із захопленням відреагували на кумедне відео. Даша Астаф'єва навіть пожартувала, що поставить його собі на дзвінок телефону.
- Заради цього варто жити! Коли тебе чекають, люблять і коли твоя душа співає. Цінні моменти СІМ'Ї
- Катя, яка у вас чудова сім'я, ви такі красиві, щасливі, молоді
- Супер, молодці, один позитив!
- Ой, клас. Ви супер, взагалі дуже прекрасна сім'я
- Ви круті! Підняли настрій!
- Супер дует
- Класна сімейка
- Моменти щастя!!!
- Які молодці
- Прекрасніше не можна уявити
- Яка чудова сім'я!
- Таланти вони всюди таланти
- Дуже позитивно!
Раніше Горбунов ніжно звернувся до Осадчої в особливий день, а вона зробила цікаве зізнання про особисте.