ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кайли Дженнер родила сына: первое фото

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 10:20
Кайли Дженнер родила сына: первое фото Кайли Дженнер стала мамой второй раз (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Одна из самых популярных сестер семейства Кардашьян-Дженнер и самых успешных бизнесвумен в мире стала мамой второй раз.

Радостную новость Кайли Дженнер сообщила в своем Instagram-блоге, выложив черно-белый снимок с новорожденным и отметив отца.

В качестве подписи Дженнер написала лишь дату: малыш родился 2 февраля. А также эмодзи в виде синего сердечка, которое дало понять пол ребенка.

Напомним, сына Кайли Дженнер родила от Трэвиса Скотта – отца своего первого ребенка, с которым сходилась и расходилась несколько раз. Несмотря на расставание, пара старалась быть хорошими родителями и воспитывать старшую дочь вместе.

Кайли Дженнер родила сына: первое фото

Кайли Дженнер родила сына (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что Сторми родилась 1 февраля, так что дни рождения наследники знаменитых родителей будут отмечать один за другим.

Кайли Дженнер родила сына: первое фото

Трэвис Скотт и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, ранее в сети появлялась информация, что Дженнер уже стала мамой. К такому выводу пришли ее фанаты после того, как в сториз Кайли появилась загадочная детская бутылочка. Тем не менее, эта информация оказалась ложной.

Ранее мы показывали 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочери.

Также читайте про новый снимок беременной Рианны, на котором она засветила пол малыша.

Читайте LITE в Google News
Кайли Дженнер Шоу-бизнес Модные тренды
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Двигаться почти не могу: Руслана Писанка рассказала о своем состоянии после падения на сцене
Двигаться почти не могу: Руслана Писанка рассказала о своем состоянии после падения на сцене