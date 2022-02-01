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Вся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочери

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Вторник 01 февраля 2022 21:21
Вся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочери Кайли Дженнер и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Сегодня, 1-го февраля, дочери Кайли Дженнер Сторми исполняется 4 года. Несмотря на юный возраст, девочка уже успела стать звездой Instagram и даже модной иконой. Разумеется, все благодаря ее знаменитой маме, которая не скупится на дорогостоящие дизайнерские вещи для малышки, а также на регулярные посты с наследницей.

Вспоминаем самые очаровательные парные луки Кайли Дженнер и Сторми, которые могут растопить любое модное сердце.

Сторми родилась в семье, где вырасти незамеченной публикой нереально. Дочь теледивы и самой юной миллиардерши на свете Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта с пеленок оказалась в центре внимания мировой прессы. И хотя родители применили все чудеса конспирации, чтобы появление на свет наследницы было максимально интимным, вскоре о рождении Сторми знали все.

Вся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочериВся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочериВся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочериВся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочери

Вся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочери Сторми обожает дизайнерские вещи (фото: instagram.com/kyliejenner)

Да и сами Кайли и Трэвис со временем приложили массу усилий для продвижения девочки в сети. Счастливые родители не могут удержаться от дорогостоящих подарков и умопомрачительных нарядов для дочери. Только недавно Сторми хвасталась кольцом стоимостью около 120 000 долларов, которое ей преподнес отец. Также у ребенка давно есть целая коллекция дизайнерских сумок, где числятся модели от Louis Vuitton, Jacquemus и Hermès.

Кайли стала создавать совместные проекты и приглашать Сторми к рекламе собственной косметики. А также при каждом удобном случае демонстрировать, какой стильной растет девочка. Особая страсть Кайли – парные луки, когда образы мамы и дочери практически идентичны. Любуемся самыми эффектными из них!

Вся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочериВся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочериВся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочериВся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочери

Вся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочериВся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочери

Вся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочериВся в маму: 7 самых очаровательных парных луков Кайли Дженнер и ее 4-летней дочери

Кайли Дженнер и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

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