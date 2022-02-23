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Кейт Миддлтон озадачила принца Уильяма

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Среда 23 февраля 2022 21:00
Кейт Миддлтон озадачила принца Уильяма Кейт Миддлтон рассказала как пугает мужа (фото: Getty)
Автор: Сергей Кулик

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала, что шутит с принцем Уильямом о том, что хочет завести еще одного ребенка.

Об этом сообщает The Sun.

Во время визита в развлекательный парк Lego PlayLab в Копенгагене Кейт Миддлтон скатилась с игрушечной горки, после чего пообщалась с родителями детей, которые тоже пришли туда со своими семьями. Миддлтон хотела увидеть новшества, которые принимают в Дании для развития детей младшего возраста.

"В духе того, где я нахожусь, я должна была это сделать", - рассказала она, скатившись с горки.

А потом и вовсе предложила принцу завести еще одного ребенка.

"Уильям всегда беспокоится о том, когда я встречаюсь с годовалыми детьми. А я прихожу домой и говорю: "Давай еще одного", - объяснила шутку герцогиня Кембриджская.

Герцогиня выглядела образцом элегантности, когда прибыла в Данию, на ней было алое платье и белая блузка, делая отсылку к цветам датского флага.

Дания считается флагманом передовой практики благодаря своему иновационному подходу к раннему воспитанию, а также неизменно входит в список стран с самыми счастливыми людьми в мире.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, которое носила 2 года назад

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Кейт Миддлтон Принц Уильям
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