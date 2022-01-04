Его не остановить: Киану Ривз пожертвовал почти весь гонорар за "Матрицу" на благотворительность

Киану Ривз известен своей щедростью. Актер регулярно жертвует средства на различные социальные проекты, дарит дорогие подарки коллегам по съемкам и перечисляет суммы на медицинские исследования. Причем Ривз старается сделать это анонимно.

Поэтому только недавно стало известно, что почти весь гонорар за первый фильм "Матрица" 1999-го – а это 10 миллионов долларов плюс 25 миллионов с кассовых сборов фильма – он потратил на благотворительность. Актер перечислил его 70 процентов в фонд, занимающийся исследованиями в области лейкемии.