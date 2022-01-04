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Его не остановить: Киану Ривз пожертвовал почти весь гонорар за "Матрицу" на благотворительность

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 15:19
Его не остановить: Киану Ривз пожертвовал почти весь гонорар за "Матрицу" на благотворительность Киану Ривз (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Киану Ривз известен своей щедростью. Актер регулярно жертвует средства на различные социальные проекты, дарит дорогие подарки коллегам по съемкам и перечисляет суммы на медицинские исследования. Причем Ривз старается сделать это анонимно.

Поэтому только недавно стало известно, что почти весь гонорар за первый фильм "Матрица" 1999-го – а это 10 миллионов долларов плюс 25 миллионов с кассовых сборов фильма – он потратил на благотворительность.

Актер перечислил его 70 процентов в фонд, занимающийся исследованиями в области лейкемии.

Дело в том, что Киану много лет был опекуном младшей сестры Ким, которая боролась с этим заболеванием. Он помогал ей в период реабилитации и даже продал дом, чтобы переселиться поближе к сестре. "Она всегда была рядом со мной, а я всегда буду поддерживать ее", – говорил Ривз.

Также он организовал собственный благотворительный фонд помощи больным раком. При этом актер не давал ему своего имени и не разглашал информацию. "Главное, чтобы они делали свое дело", – заключил он.

Его не остановить: Киану Ривз пожертвовал почти весь гонорар за &quot;Матрицу&quot; на благотворительностьКиану Ривз на съемках новой "Матрицы" (фото: Warner Bros. Pictures)

Также читайте, какой гонорар получил Киану Ривз за новую "Матрицу". (Цифра вас удивит).

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