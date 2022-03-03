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Ким Кардашьян и Канье Уэст поддержали Украину

Автор: Сергей Кулик

Ежедневно мировое сообщество призывает Россию остановить войну в нашей стране. К этому движению сегодня присоединились бывшие супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст, но каждый по-своему.

Соответствующие посты звезды разместили у себя в аккаунтах Instagram.

Так, Канье опубликовал переписку с неким Demna, очевидно - грузинским дизайнером и создателем премиум-бренда Vetements Демной Гвасалией.

В переписке два сообщения - флаг Украины и голубь мира. Под фото Канье также оставил эмодзи в виде голубя мира.

Бывшая супруга рэпера оказала поддержку Украину более ощутимую, сообщив в сторис, что ее бренд SKIMS сделает пожертвование в поддержку украинцев.

"В свете недавнего кризиса в Украине SKIMS сделает пожертвование World Central Kitchen, чтобы поддержать их усилия на местах по оказанию помощи украинскому народу", - написала Ким Кардашьян.

World Central Kitchen - это неприбыльная неправительственная организация, занимающаяся обеспечением едой после стихийных бедствий. Организация, основанная в 2010 году шеф-поваром знаменитостей Хосе Андресом.

Это уже не первые слова поддержки Ким. В отличии от бывшего супруга, звезда с самого начала войны периодически напоминает своим подписчикам о происходящем вторжении России в Украину, делая соответствующие посты в соцсетях.

Также стало известно, о том что 2 марта в США состоялся суд, в результате которого было принято решение о досрочном расторжении брака звезд. Ким выступила онлайн, попросив поскорее разрешить вопрос. А вот Канье заседание пропустил. В суде присутствовал лишь его адвокат, который не стал обжаловать итоги.

Ранее мы писали о том, как Ким Кардашьян, Дэвид Линч, Александра Даддарио и другие мировые звезды выразили поддержку Украине.

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Ким КардашьянКанье УэстВторжение России в Украину