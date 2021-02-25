Ким Кардашьян показала редкое фото младшего сына: он удивительный!

Ким Кардашьян, которая сейчас переживает нелегкие времена развода с Канье Уэстом , старается по максимуму отгородить от этого детей. По словам источников, приближенных к паре, бывшие супруги легко урегулировали все вопросы, чтобы это никак не зацепило 7-летнюю Норт, 5-летнего Сейнта, 3-летней Чикаго, а также годовалого Псалма.

Также звезда старается уделять им много внимания, заодно выкладывая для фанатов новые забавные снимки с детьми.

Последнее фото в блоге звезды посвящего младшему сыну, которому в мае исполнится 2 года. Ребенок, который заметно подрос, позирует в коричневом костюме и белых кроссовках. Он смотрит в камеру с интересом и недоверием.

"Самый сладкий мальчик! Тут ничего не скажешь, но у него самый заразительный смех! Я люблю тебя, детка Псалм", - написала Ким под фото, не сдерживая эмоций.

Младший сын Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мальчик вызвал бурю чувств также и и у многомиллионной армии фанатов бизнесвумен и многодетной мамы. "Самый хорошенький мальчик в мире", "Прелестный Псалм", "Маленький любимчик", "Просто захватывает дух! А можем мы увидеть эту улыбку?", - не могут налюбоваться фолловеры.