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Ким Кардашьян устроила пижамную вечеринку на частном самолете

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США, Четверг 03 февраля 2022 10:29
Ким Кардашьян устроила пижамную вечеринку на частном самолете Ким с подругами (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Сергей Кулик

Ким Кардашьян устроила частную пижамную вечеринку для подруг Оливии Пирсон и ее двоюродной сестры, именинницы Натали Халкро

Ким поделилась в своей ленте Инстаграм милыми новыми фотографиями со своими подругами Оливией Пирсон и Натали Халкро

Ким Кардашьян вместе с подругой Оливией Пирсон с помпой отпраздновали 34-летие актрисы Натали Халкро. Девушки переоделись и устроили вечеринку в розовых пижамах на борту частного самолета.

Ким Кардашьян устроила пижамную вечеринку на частном самолетеКим отправилась в путешествие со своими подругами (фото: instagram.com/kimkardashian)

На фотографиях девушки позировали в разных нарядах бренда SKIMS, которым владеет Кардашьян. Звезда реалити-шоу была одета в крошечный укороченный топ с короткими рукавами и шорты-боксеры, Оливия - в майку и леггинсы, а Натали - в укороченную майку и короткие шорты.

Закрывая пост, Ким сделала фотографию после пробуждения ото сна, с растрепанными волосами, раскинутыми руками и огромным зевком.

Ким Кардашьян устроила пижамную вечеринку на частном самолетеКим в SKIMS на частном самолете (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Пижамная вечеринка в пижаме в честь дня рождения @nataliehalcro!!!! Люблю тебя, Нэт! Стань членом клуба "Гони или умри", - подписала свой пост телезвезда.

Ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян стала лицом новой рекламной кампании Balenciaga

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Ким Кардашьян
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