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Ким Кардашьян восхитила формами в самом модном бикини лета 2021

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США, Вторник 13 июля 2021 22:22
Ким Кардашьян восхитила формами в самом модном бикини лета 2021 Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: RBC.UA

Ким Кардашьян сейчас еще более активна в сети, чем раньше. Актриса, которая переживает непростой период развода с Канье Уэстом, похоже, уже отошла от всей истории и окунулась в радости жизни: материнство, рабочие проекты и общение с сестрами.

Так, новый пост она посвятила поддержке младшей из них - Кендалл Дженнер, которая начала выпускать текилу. И выбрала весьма оригинальный способ, запостив себя в соблазнительном бикини.

Ким позирует в изумрудного оттенка купальнике, сшитого из модной ткани "жатка". Эта модель просто покорила инста-пространство и считается одной из самых трендовых в этом году. Кардашьян выбрала модель с топом и трусиками с высокой посадкой. На ее фигуре "песочные часы" она смотрелась очень выгодно.

Ким Кардашьян восхитила формами в самом модном бикини лета 2021Ким Кардашьян восхитила формами в самом модном бикини лета 2021Ким Кардашьян восхитила формами в самом модном бикини лета 2021Ким Кардашьян восхитила формами в самом модном бикини лета 2021Ким Кардашьян восхитила формами в самом модном бикини лета 2021 Ким Кардашьян с текилой сестры и в модном купальнике (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пляжный образ дополнили золотая цепочка и крестик, а еще тонкая цепочка на талии. Также Ким прихватила с собой зеленую бейсболку, которая отлично подошла к купальнику. Сверху на ней красовался логотип бренда Кендалл Дженнер. В подписи Ким пояснила, что так она поддерживает свою младшую сестру. "И мы любим это!", - присоединилась к ним еще одна бизнесвумен из этого семейства Кайли Дженнер.

Напомним, недавно Кендалл показала новый стильный образ, который легко повторить. Берем на заметку!

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