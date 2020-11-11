Ким Кардашьян взволновала сеть пышными формами в купальнике сочного оттенка

Ким Крадашьян продолжает волновать сеть своими откровенными образами с райских островов, которые регулярно выкладывает на своей странице в Instagram. Инстадива надела облегающий костюм для серфинга желто-зеленого оттенка с длинными рукавами и соблазнительными вырезами на бедрах. Костюм, облегающий по фигуре, подчеркнул аппетитное тело знаменитости: ее пышную грудь, тонкую талию, а также стройные ноги.

В дополнение к наряду Кардашьян сделала яркий маникюр с кислотно-зелеными длинными ногтями. А также даже на пляж не забыла выполнить свой фирменный макияж в бежево-золотистой гамме и прихватить любимые очки с полупрозрачными стеклами. Осветленные волосы Ким уложила легкими волнами, распустив их по плечам.

Ким показала соблазнительный образ (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким сделала несколько фото, как обычно, показав образ со всех сторон. "Ищите меня здесь", - написала звезда под галереей. Фанаты не смогли сдержать слов восторга, засыпав знаменитость желтыми сердечками-эмодзи, а также комментариями, где называют ее не иначе как королева и богиня.

Напомним, ранее Ким показала романтические кадры в компании любимого мужа Канье Уэста, который присоединился к своей супруге и ее гостям на острове. Пара загорала, гуляла по пляжу и наслаждалась обществом друг друга, позабыв период ссор и непонимания.

Напомним, рэпер приготовил для Ким самый необычный подарок, устроив для нее встречу с ее отцом.