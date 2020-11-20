Ким Кардашьянт покорила сеть соблазнительными формами в откровенном боди из латекса

Ким Кардашьян в последнее время просто засыпала поклонников новинками своих брендов. Сначала одна из самых успешных бизнесвумен представила очередную коллекцию косметики KKW Beauty, затем - новинки одежды для дома от Skims, теперь настало время обновить парфюмерный гардероб. Ким подготовила новую серию ароматов KKW Fragrance. Как всегда, для промо своих продуктов многодетная мама предстала в необычном и соблазнительном образе, который просто взорвал сеть в который раз.

Ким в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/kimkardashian; instagram.com/KKWFRAGRANCE)

Ким надела боди из темно-серого латекса, которое подчеркнуло ее аппетитные формы. К откровенному наряду она подобрала босоножки на шпильке с необычными ремешками, обвивающими икры, словно змейка. Крупные серьги-кольца и массивные браслеты завершили образ, придав ему гламурную нотку. Звезде вновь сделали одну из фирменных причесок: собранные на затылке и заплетенные в замысловатую косу волосы смотрелись просто и стильно. На одном из кадров волосы украсили заколки-броши в виде крошечных духов, купюр и кристаллов.

"Каждый кристалл уникален по-своему. Crystal Rose - это великолепный цветочный аромат с янтарными восточными нотами, Crystal Vanilla - прекрасный гурманский аромат, вкусный и съедобный, Peach обладает ярко выраженным фруктовыми и цветочными нотками. Я люблю все три и меняю их. В зависимости от моего настроения", - рассказала звезда о новинках.

Ранее мы писали, что Ким показала стильный образ в платье с хищным принтом.