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Ким одобряет его выбор: стали известны подробности романа Ирины Шейк и Канье Уэста

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Нью-Йорк, Пятница 11 июня 2021 17:21
Ким одобряет его выбор: стали известны подробности романа Ирины Шейк и Канье Уэста Ирина Шейк (фото: instagram.com/derekkettela)
Автор: Lite

Появились новые подробности внезапного романа 35-летней Ирины Шейк и 44-летнего Канье Уэста. Оказывается, модель и музыкант вместе уже несколько месяцев, а экс-супруга не просто в курсе, а одобряет выбор мужа.

Инсайдер сообщил изданию Us Weekly массу интересных подробностей.

"Ким в курсе, что Канье и Ирина встречаются. Она не возражает против этого, потому что она видела, как достойно повела себя Ирина после разрыва с Брэдли Купером. Ким не хотела бы, чтобы ее бывший муж был с кем-то, кто собирается общаться с прессой", - отметил источник, приближенный к звездам.

Ким одобряет его выбор: стали известны подробности романа Ирины Шейк и Канье УэстаКим считает Шейк достойной заменой (фото: instagram.com/irinashayk)

По другой информации, Шейк и Уэст встречаются уже несколько месяцев. В марте и в апреле, когда Уэст приезжал в Нью-Йорк, они виделись. К слову, тогда Ирина появилась на публике в худи с изображением рэпера DMX. Эту модель разработал Канье совместно с Balenciaga в честь покойного рэпера. И это стало отсылкой к их общению.

Примечательно, что модель и музыкант были знакомы давно и уже ранее сотрудничали. К примеру, Ирина снималась в клипе у Канье. Поэтому слухи, которые ходят вокруг пары, весьма разнятся. Многие отмечают, что Шейк и Уэста связывают чисто дружеские отношения. Но совместный отдых во Франции дал повод говорить о новом романе.

"Канье всегда считал ее очень красивой, и они оба хотят посмотреть, к чему все это приведет", - утверждает близкий человек из окружения знаменитостей.

Ранее Ирину подозревали в воссоединении с ее экс-мужем Брэдли Купером.

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